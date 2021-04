In molti si chiedono se il vaccino anti Covid potrebbe diventare annuale. A rispondere a questa e ad altre domande ci ha pensato Guido Forni, immunologo dell’Accademia dei Lincei. A detta sua è una possibile prospettiva, ma dipenderà dall’evoluzione che nei prossimi mesi avrà la pandemia. Stando alle sue parole la vaccinazione potrebbe essere estesa oltre il 2021 e potrebbe richiedere un richiamo annuale per proteggere la popolazione da nuove varianti del virus. Il noto immunologo ha spiegato che i vaccini anti-Covid sono stati creati nei mesi scorsi e non è ancora noto quanto possano essere efficaci nel tempo. A detta sua esiste la memoria immunitaria che consente all’organismo di riconoscere il virus anche dopo anni e respingerlo. Questa, però, diventa meno intensa con l’età che avanza. Guido Forni parla della possibile evoluzione della pandemia, il vaccino dovrà essere ripetuto ogni anno? I tre diversi scenari

Guido Forni ha parlato poi della possibile evoluzione che la pandemia potrebbe avere. L’immunologo ha fatto riferimento a tre diversi scenari. Nel primo il virus diventa endemico, ciò significa che resta presente nella popolazione convivendo con l’uomo senza metterlo in pericolo. Nel secondo il virus causa ristretti focolai nella popolazione di tanto in tanto. Quello più rassicurante è il terzo scenario, questo prevede che il Coronavirus sparisce allo stesso modo di come è arrivato.