Covid-19, lockdown nazionale: coprifuoco anticipato e scuole chiuse

Il nuovo Dpcm è entrato in vigore lo scorso 6 marzo 2021 e resterà valido fino al 6 aprile, questo includerà infatti anche le festività di Pasqua. Nuove restrizioni più severe potrebbero però essere imposte ai cittadini già dai prossimi giorni. Il motivo? A causa delle varianti del virus la situazione epidemiologica continua a cambiare in modo davvero rapido e questo preoccupa molto. Il governo Draghi sta valutando la possibilità di ripetere a Pasqua la strategia adottata a Natale.

La proposta del ministero della Salute è ancora quella di chiudere per qualche settimana adesso in modo tale da poter riaprire a breve con maggiore tranquillità. Sono ormai mesi che i cittadini ascoltano questa promessa, se le chiusure non faranno ottenere risultati migliori resteranno però ancora una volta delusi.

Per cercare di limitare la diffusione dei contagi di Coronavirus sono tre le nuove misure che si stanno prendendo in considerazione: coprifuoco anticipato alle 20, lockdown nazionale nei weekend e chiudere i negozi nelle zone in cui anche le scuole sono chiuse. Si sta valutando anche l’ipotesi di un lockdown nazionale di tre settimane e la chiusura inevitabile delle scuole. Una stretta uniforme da applicare entro la fine di aprile per velocizzare la campagna di vaccinazione.