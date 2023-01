All Suite Ibiza: Aparthotel a San Antonio

Ad aprile Ibiza darà il via alle danze della sua nuova stagione, con l’edizione 2023 dell’International Music Summit (in calendario da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile 2023, location ancora da definirsi) e le cosiddette aperture – ovvero i party inaugurali – di tutti i principali locali della isla. The Signal di Ushuaïa e Hï Ibiza il primo party di apertura annunciato, in calendario sabato 29 aprile 2023.

Mancano quindi poco più di quattro mesi all’inizio della stagione ibizenca, quindi è tempo anche di iniziare a pensare a dove soggiornarvi. Per chi voglia domiciliarsi dalle parti di San Antonio, dove si trovano il Café Mambo, l’Eden e l’Es Paradis – un’ottima opzione è rappresentata da All Suite Ibiza, che propone appartamenti in un residence fornito di piscina e ristorante, a pochi minuti a piedi dai succitati locali e da diverse spiagge a nord di Ibiza, tra le migliori spiagge della isla.

Prenotazioni on line già disponibili sul sito di All Suite Ibiza.