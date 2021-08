G Beach: riservatezza e unicità

Un’esperienza avvolgente all’interno di un’oasi naturale dove rocce, sabbia e l’orto botanico incorniciano una struttura unica nel suo genere: questo e molto altro è il G Beach di Gallipoli, aperto tutti i giorni dalle 9 di mattina sino al tramonto inoltrato.

G Beach si trova all’interno del parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea e Punto Pizzo, nel cuore del Salento, in uno dei tratti più suggestivi della costa ionica; il suo lido ha un’ampiezza di circa 4mila metri quadrati e ci si approda attraverso la caratteristica pineta. La sua posizione strategica offre ai suoi ospiti riservatezza ed unicità: si viene infatti accolti da otto pedane di legno fronte mare, da sei aree solarium e da una terrazza panoramica con vista sul golfo, che ospita il ristorante e il bar di G Beach e che offre una vista ed uno scenario da togliere il fiato e far battere il cuore, con insenature naturali, un contrasto tra rocce aggressive e dolci acque cristalline, in grado di emozionare anche il turista straniero, abituato ai colori e alle atmosfere delle spiagge caraibiche.

G Beach propone zone privé caratterizzate dal design innovativo, ideali per un target alla ricerca di esclusività, comfort e relax. Dall’alba al tramonto, G Beach accompagna e accudisce i propri i clienti con colazioni, pranzi, aperitivi, servizio caffetteria e cocktail à la page. La cucina non è da meno: sa esplorare la più classica mediterranea e sconfinare nelle specialità più internazionali. Staff e personale garantiscono un servizio di qualità, presentandosi in divisa come negli yacht e nei luxury hotel.

G Beach Gallipoli, Salento

Strada Provinciale 215, Km 0,50 (Punta della Suina)

infoline 331/5417174

www.gbeach.it

