Le isole Covid-free in Italia: dopo Procida se ne aggiungono altre

Con l’arrivo della stagione estiva l’Italia punta tutto sulle isole Covid-free. Con la speranza di risollevare il settore turistico che per più di un anno ha vissuto in stand-by. Adesso che anche nel nostro Paese le vaccinazioni procedono rapidamente, è in particolare nelle popolazioni isolane che è stata ingranata la marcia ed è partita la campagna di vaccinazione di massa per i propri abitanti.

A fine aprile è stata la bellissima Procida la prima isola Covid-free d’Italia. Una grande soddisfazione data anche dal fatto di essere la Capitale italiana della Cultura 2022. Si tratta inoltre di una notizia eccezionale per i suoi cittadini, e turisti stranieri, che progettano di trascorrere le proprie vacanze in questa destinazione da sogno.

Le altre isole Covid-free

A Procida si è aggiunta anche Capri, in cui tutti i residenti sono stati immunizzati con almeno una dose di vaccino. In questi giorni l’amministrazione sta procedendo anche ad Ischia, e c’è in programma di estendere il piano vaccinale ad altre località della costa campana che sono maggiormente turistiche, tra cui Amalfi, Sorrento e l’intero Cilento.

Si sta preparando ad accogliere i turisti l’arcipelago delle isole Tremiti, nel meraviglioso mare della Puglia. Qui hanno già portato a compimento l’intero ciclo vaccinale per i residenti over 60. Ma la bella notizia della scorsa settimana è che le autorità hanno dato vita ad una ”maratona” di due giorni nei quali tutti i cittadini tra i 18 e i 59 anni di età hanno ricevuto la prima dose.

In territorio siciliano procede bene l’iniziativa per rendere Covid-free le isole Eolie. Presso Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano, la popolazione è stata quasi completamente vaccinata (almeno con la prima dose). Si è passato quindi ai lavoratori stagionali e coloro che vi domiciliano. Rimanendo in Sicilia, hanno raggiunto una percentuale importante di immunizzati anche Lampedusa e Linosa. Mentre, delle isole Egadi, dovrebbero avere l’intera cittadinanza vaccinata entro la fine del mese di maggio: Favignana, Levanzo e Marettimo. Quando si concluderà la campagna vaccinale anche a Ustica e Pantelleria, saranno Covid-free tutte le isole minori della regione.

In Sardegna, con l’isola della Maddalena, la copertura è già arrivata all’80% della popolazione di età superiore ai 16 anni. Ora tocca all’isola di San Pietro. In Toscana invece si procederà con la prima dose per gli abitanti dell’isola del Giglio dopo aver portato a termine la campagna vaccinale a Capraia.

Leggi anche: Il certificato Safe Travels identifica i Paesi in cui è sicuro viaggiare