Coronavirus, Conte: “Non servono nuovi divieti, rispettate quelli che ci sono”

Dopo il consiglio dei ministri che deve varare il decreto con gli aiuti economici Giuseppe Conte in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato dell’emergenza Coronavirus. A detta sua il picco dei contagi non è stato ancora raggiunto. Il premier si rende conto che è un momento di grossi sacrifici, l’Italia sta affrontando un’emergenza mai conosciuta dal Dopoguerra a oggi.

Giuseppe Conte ha ribadito che ad oggi è fondamentale rispettare le regole per proteggere se stessi e i propri cari. Il premier fa sapere che non sono necessari nuovi divieti per fermare il Coronavirus, a detta sua se tutti continueremo a stare a casa evitando contatti a rischio saremo più efficaci nel contenere il virus. Tra le tante cose ha infatti detto: “Dobbiamo attendere qualche settimana per verificare i risultati delle nostre decisioni, ispirate alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Per il resto non servono nuovi divieti, ora è importante rispettare scrupolosamente quelli che ci sono”.

Conte fa sapere che non possiamo più permetterci errori comportamentali, pensa che i sindaci abbiano fatto bene a chiudere i parchi ed è giusto che i vigili contrastino gli assembramenti. Bisogna anche evitare in tutti i modi gli spostamenti. Il premier ha poi detto che è necessario che tutti collaborino per rendere la risposta del sistema sanitario quanto più efficiente possibile.