Covid-19, scoperta nuova variante in India: la mutazione è doppia

L’emergenza Coronavirus continua a destare non poca preoccupazione, in India è stata scoperta una nuova variante del virus. Questa è stata scoperta con esattezza nello stato di Maharashtra, dove si trova la capitale Mumbai. È stato il ministro degli Esteri indiano a far trapelare la notizia sulla nuova variante di Covid-19 in preda alla preoccupazione per l’aumento dei contagi causati da questa versione del virus.

Sembra che la nuova variante di Covid-19 scoperta in India potrebbe essere più contagiosa rispetto all’originale virus. Il The Indian Express fa sapere che nuovo ceppo del virus avrebbe una mutazione doppia. Le autorità hanno rivelato che i contagi continuano ad aumentare e che la nuova variante di Coronavirus già individuata nel 15-20% dei campioni si potrebbe rivelare molto contagiosa. I positivi dovranno continuare a rimanere in isolamento, intanto verranno effettuati altri test oltre al tracciamento dei contagi.

Cresce il numero di positivi in queste ore in India, nelle ultime 24ore sono stati infatti registrati 47.262 nuovi casi. Nella giornata di ieri, 23 marzo 2021, è stato registrato il più alto numero di decessi dell’anno, 275 persone sono morte. Il numero più alto di contagiati è stato registrato nello stato di Maharashtra, questo ha superato i 28mila. Una situazione che continua ad allarmare moltissimi la popolazione, non solo dell’India ma di molti altri Stati che stanno vivendo la stessa situazione.