Elicottero si schianta: il miliardario Olivier Dassault è morto a 69 anni

Olivier Dassault, nipote del noto fondatore dell’azienda aeronautica Dassault Aviation Marcel Dassault e figlio dell’industriale e politico Serge Dassault, è morto all’età di 69 anni. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 7 marzo 2021 a causa di un terribile incidente in elicottero. I fatti si sono svolti nel nord della Francia, in Normandia, il noto miliardario era a bordo di un elicottero che si è improvvisamente schiantato.

L’elicottero aveva da poco effettuato il decollo da Deauville prima del drammatico schianto. Al momento le ragioni dell’incidente non sono ancora state chiarite. Olivier Dassault dal 2002 era un parlamentare per il partito di centrodestra Les Républicains, la sua vita si è improvvisamente spenta all’età di 69 anni. Lui non è l’unica vittima dell’incidente, a causa del violento schianto in elicottero anche il pilota ha tragicamente perso la vita.

Tanti i messaggi di cordoglio che sui social stanno dedicando a Olivier Dassault. Tra questi anche Emmanuel Macron ci ha tenuto a dedicare un ultimo saluto al noto miliardario e politico francese. Tramite un tweet pubblicato sul suo account Twitter ufficiale il presidente francese ci ha tenuto a far sapere che il 69enne amava molto la Francia. A detta sua per tutta la vita non ha mai smesso di servire il Paese per promuovere i punti di forza. Ha poi aggiunto che la sua violenta morte rappresenta una grande perdita.