Non ce l’ha fatta il 13enne caduto ieri pomeriggio dal monopattino elettrico: la tragedia si è consumata a Sesto San Giovanni, sulla pista ciclabile di viale Antonio Gramsci. Le sue condizioni, fin da subito, sono apparse troppo gravi, tanto da giungere in coma all’ospedale Niguarda di Milano.

Tragedia a Sesto San Giovanni, la ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine giunte sul posto, il giovane avrebbe chiesto ad un amico di provare il suo monopattino elettrico. Così, senza indossare il casco di sicurezza, ha iniziato il suo percorso sul viale ciclabile. Forse una frenata improvvisa, oppure un’accelerazione sbagliata avrebbero sbilanciato il 13enne. Quest’ultimo, dunque, è caduto rovinosamente a terra, senza alcun dispositivo di protezione ad attutirne la botta. All’arrivo dei soccorsi, il bambino aveva riportato un trauma cranico e un trauma toracico, ferite troppo gravi che lo hanno portato al decesso proprio al nosocomio di Milano qualche ora dopo l’accaduto.

Si cercano i colpevoli del tragico incidente

La Procura di Monza, così come riporta Il Corriere della Sera, ha già avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche della tragica fatalità di Sesto San Giovanni. Verrà interrogato anche il padre dell’amico, che si trovava con lui all’interno del “Parco 9 Novembre” della città alle porte del capoluogo lombardo. Erano da poco passate le 16 quando si è verificato l’incidente. E adesso si cercheranno altri responsabili di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. Il monopattino elettrico, nel frattempo, è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Si cercherà di capire se fosse a norma e se, allo stesso tempo, avesse le giuste autorizzazioni per essere guidato da un minorenne. Subito dopo la caduta, il 13enne, che aveva violentemente battuto la testa, era andato in arresto cardiocircolatorio. A nulla, dunque, sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi, giunti prontamente sul luogo della tragedia.

