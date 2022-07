Fabrizio Corona vuole sposare Sara: “Con lei farei anche un figlio”

Fabrizio Corona è al settimo cielo accanto a Sara Barbieri, i due stanno insieme da circa un anno e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Rispetto al passato l’ex re dei paparazzi sembra voler proteggere la loro relazione dai riflettori, sui social infatti non si mostra spesso insieme alla compagna.

Intervistato dal settimanale Chi, Corona ha parlato del rapporto che ha con Sara e ha rivelato di essere pronto a compiere passi molto importanti con lei. Ci ha tenuto a far sapere che insieme stanno benissimo, convivono da un anno, il suo sogno è quello di andare a vivere con lei in America quando avrà spento 50 candeline. Tra loro c’è una notevole differenza d’età, l’ex paparazzo ha 26 anni in più della compagna ma ci ha tenuto a puntualizzare che non è affatto una bambina. Ha poi aggiunto: “È la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato. Stiamo anche pensando al matrimonio.”

Fabrizio Corona riferendosi alla sua relazione sentimentale con Sara Barbiere ha fatto sapere che è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ha mai vissuto. Ha poi svelato: “Ho progetti seri, farei anche un figlio”. In questi giorni i due si stanno godendo qualche giorno di relax a Capri, una vacanza romantica, sui social si mostrano felici e più innamorati che mai.

