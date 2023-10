Manila Nazzaro sulla rottura con Amoruso: “È finita per le litigate furiose”

Manila Nazzaro nei giorni scorsi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove è tornata a parlare della fine della sua chiacchierata storia d’amore con Lorenzo Amoruso. I due sembravano davvero innamorati e felici, col tempo però lei si è resa conto che la loro era una storia tossica e ha trovato il coraggio di lasciare l’ex fidanzato.

A Verissimo ha fatto sapere che l’ex era cambiato dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A detta sua alcuni suoi modi erano inaccettabili, si sentiva umiliata e derisa. Tra loro sono successe moltissime cose che l’hanno poi spinta a mettere un punto definitivo alla loro relazione, ha poi aggiunto: “Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto, del libro che avevo scritto.” Lui dopo la rottura con un nickname falso la accusò di averlo lasciato per un altro nuovo, lei però ci ha tenuto a precisare che tra loro è finita a causa delle furiose litigate.

Manila Nazzaro riferendosi a Lorenzo Amoruso ha detto che è stato l’artefice di una campagna di diffamazione nei suoi confronti, che ha ferito non solo lei ma anche i suoi figli e sua madre. Oggi con il nuovo fidanzato è serena e felice, con Stefano Oradei ha capito cos’è davvero l’amore. I due convivono da qualche mese e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

LEGGI ANCHE -> Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso: “Era una relazione tossica”