Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un momento di crisi, a confermare le voci è stata lei stessa nello studio del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 13 febbraio. Ci ha tenuto però a precisare che non c’entrano tradimenti o altre persone, insieme stanno cercando di capire in che direzione sta andando la loro relazione e se possono risolvere i loro problemi.

Sin da subito Alfonso Signorini si è mostrato molto dispiaciuto, lui ha visto nascere il loro amore nella casa più spiata d’Italia ed è molto affezionato ad entrambi. Il noto conduttore pensa che insieme siano bellissimi ed è sicuro che riusciranno a ritrovarsi presto. I tre sono andati a cena insieme, il giornalista ha cercato di dare loro una mano per potersi lasciare la crisi alle spalle. In un video pubblicato ieri sul suo profilo Instagram Signorini si mostra al ristornate insieme alla coppia, intenti a parlare di cose importanti.

Facendo un chiaro riferimento alla loro crisi Alfonso Signorini ha scritto: “Forse ce la facciamo, parola di padre Alfo. Chi vivrà vedrà …. Io ce l’ho messa tutta.” L’amatissimo conduttore è riuscito a far tornare il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con le sue parole e i suoi consigli? Questo al momento non possiamo saperlo, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.