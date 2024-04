Giulia Salemi, Beatrice Luzzi approda nel suo podcast: perché l’ha voluta

La scorsa settimana Giulia Salemi ha debuttato con il suo podcast intitolato ‘Non lo faccio X moda’, il suo primo ospite è stato Alfonso Signorini e presto andrà in onda la puntata con Beatrice Luzzi. Entrambi sono nomi legati al Grande Fratello, programma che continua ad essere nel cuore dell’ex gieffina.

In un’intervista concessa a Vanity Fair ha fatto sapere che avendo partecipato per ben due volte al reality come concorrente ed essere stata in studio nei panni di esperta social ha un debole per il Grande Fratello e si diverte sempre a guardarlo. Durante l’anno non si è esposta sui social, però in occasione della finale ci teneva a fare l’in bocca al lupo ad Alfonso Signorini e a tutto il gruppo con il quale è rimasta in ottimi rapporti. Giulia Salemi ha poi svelato di aver voluto Beatrice Luzzi come ospite del suo podcast perché la incuriosisce molto. Ha poi aggiunto: “Ha un grande vissuto di cui mi interessava parlare. Ha toccato la fama vera, si è allontanata dal mondo dello spettacolo per vent’anni e poi è tornata.”

Nel podcast Giulia Salemi chiederà all’ex gieffina il motivo della sua lunga assenza e lei è stata molto generosa, oltre a parlare della recente esperienza vissuta al Grande Fratello ha parlato anche del rapporto con la madre. Riferendosi ad Alfonso Signorini ha poi rivelato che hanno un rapporto bellissimo, durante l’anno si sono sempre visti e sentiti, la loro è un’amicizia speciale.

