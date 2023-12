Giulia Salemi e Pretelli al capolinea: “Lui è andato via di casa”

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è definitivamente giunta al capolinea? Da settimane non si fa che parlare della loro crisi, confermata dalla coppia nei giorni scorsi sui social. La nota influencer aveva chiesto ai loro tantissimi fan un po’ di rispetto in questo momento così delicato per loro. Aveva anche detto che si stanno prendendo del tempo per riflette e capire chi sono e dove stanno andando.

Giulia Salemi ai fan aveva rivelato che lei e l’ex gieffino non vogliono rovinare la storia d’amore più importante della loro vita. Nelle scorse ore è spuntata però una nuova indiscrezioni sul loro rapporto, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica i due hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. L’esperto di gossip ha poi svelato: “Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel forte sentimento che li legava.”

Sembra quindi che i due si siano resi conto di non provare più amore l’uno nei confronti dell’altro ed è per questo che avrebbero deciso di prendere strade diverse. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli romperanno presto il silenzio per ufficializzare o smentire la rottura? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più sul loro attuale rapporto.

