Giulia Salemi e Pierpaolo in crisi, lei conferma: “Ci serve del tempo”

Da settimane non si fa che parlare di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due di recente hanno confermato che non è un periodo facile, ma questo non è bastano a mettere fine ai pettegolezzi. Sono in molti a pensare che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea e che stiano solo aspettando la fine di Ex on the beach, programma che conducono insieme, per ufficializzare la rottura.

Stanchi di leggere gossip e pettegolezzi la coppia ha deciso di rompere il silenzio per fare un po’ di chiarezza. Giulia Salemi ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere di essere insieme al fidanzato, hanno voluto fare per loro un audio perché non hanno voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Ci ha tenuto a far sapere che le accuse che ricevono non li fanno stare bene e che non c’è nessun contratto che li obbliga a stare insieme. Ha anche precisato che nessun programma impedisce loro di lasciarsi.

Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli dicendo che al momento stanno cercando di capire chi sono e dove stanno andando. A detta sua non vogliono rovinare la storia d’amore più importante della loro vita. Al momento hanno bisogno di tempo per riflettere e hanno chiesto ai loro tantissimi fan di avere un po’ di rispetto. Riusciranno a superare i loro problemi di coppia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

