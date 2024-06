Francesco Chiofalo ha rischiato di morire: “Ho avuto un brutto attacco epilettico”

Qualche settimana fa Francesco Chiofalo ha fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi fan sui social. Il motivo? Aveva detto che non riusciva più a vedere quasi nulla, loro hanno quindi pensato che a causare il malessere fosse stata l’operazione agli occhi subita il mese scorso per cambiare colore degli occhi.

L’ex volto di Temptation Island è finito in ospedale e la paura che ha provato è stata davvero tanta, a spiegare cosa gli è successo è stato lui stesso. Ospite a Mattino 4 ha fatto sapere che a causare il malessere non è stato l’intervento agli occhi. Questo è ciò che ha detto: “Mi hanno ricoverato dopo un brutto attacco epilettico. Questo arriva dal fatto che in passato sono stato operato per un tumore e si è creata una sorta di camera d’aria.” La cecità temporanea invece è stata causata dall’operazione agli occhi.

Francesco Chiofalo ha raccontato ciò che gli è accaduto anche in un’intervista concessa a Settimanale Nuovo. Ha fatto sapere che stava giocando alla Playstation con un amico quando ha avuto l’attacco epilettico, fortunatamente non era da solo altrimenti sarebbe morto. È stato infatti l’amico ad allarmare i soccorsi, ha ribadito di aver avuto dei momenti di buio e di aver avuto davvero molta paura.

