Raffaello Tonon, chi preferisce tra Myrta e la d’Urso? Cosa ha detto l’opinionista

Da moltissimi anno Raffaello Tonon è una delle presenze più ricorrenti a Pomeriggio Cinque nei panni di opinionista. Ha lavorato a lungo al fianco di Barbara d’Urso e da quando è stata sostituita da Myrta Merlino ha iniziato a lavorare con lei. Intervistato dal settimanale Mio ha parlato di entrambe le conduttrice, ha poi svelato se ha una preferenza tra loro.

L’opinionista ha fatto sapere che lavora benissimo con la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque, a detta sua è molto simpatica e ironica dietro le quinte, infatti scherzano spesso. Ha continuato dicendo che Myrta Merlino ha una vita internazionale e un incredibile spessore culturale. Come persona a lui piace molto e riesce ad esprimersi liberamente nel suo salotto.

Preferisce lei a Barbara d’Urso? A questa domanda ha così risposto: “Oddio, è come chiedere a un genitore quale dei suoi figli preferisce. Barbara la amavo tanto.” Con lei ha lavorato per vent’anni ed erano diventati amici, anche con lei ha sempre scherzato dietro le quinte. Raffaello Tonon non ha voluto esprimere una preferenza, ha fatto sapere che la d’Urso gli piace per alcuni aspetti e Myrta per altri. A detta sua l’ideale sarebbe andare nelle trasmissioni di entrambe, pensa che adesso anche Barbara d’Urso meriti un programma tutto suo.

