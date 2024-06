Filippo Bisciglia su Temptation confessa: “Devo essere super partes, però…”

Filippo Bisciglia tornerà sul piccolo schermo domani, giovedì 27 giugno, in prima serata con la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. Sette coppie faranno parte del cast del reality dei sentimenti e metteranno alla prova il loro amore nel villaggio. Per 21 giorni le fidanzate trascorreranno il loro tempo con alcuni tentatori e i fidanzati staranno insieme alle tentatrici.

Alcune delle coppie hanno già fatto non poco discutere e i tantissimi fan del programma non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà durante il loro percorso. Stando ai rumors a pochi giorni dall’inizio di Temptation Island una delle coppie sarebbe stata squalificata, la redazione però non ha ufficializzato l’indiscrezione. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 26 giugno, l’amato conduttore si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul programma.

Tra le varie cose Filippo Bisciglia ha fatto sapere di dover essere sempre super partes, perché è quello che modera. Gestire le sue emozioni però non è sempre semplice, in alcuni casi infatti vorrebbe tanto dire la sua. Ha poi concluso dicendo: “Devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro, certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua.”

