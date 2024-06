Temptation Island, svelata la coppia squalificata: l’indiscrezione

Mancano pochi giorni alla nuova edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, la prima puntata andrà in onda giovedì 27 giugno. Nei giorni scorsi sono iniziate le registrazioni delle puntate e stando ai rumors una coppia sarebbe già stata squalificata per aver violato il regolamento. Cosa è successo? A quanto pare dopo aver visto diversi filmati del fidanzato e averlo visto molto vicino ad una delle tentatrici la fidanzata avrebbe chiesto il falò di confronto, che però lui ha rifiutato.

A quel punto sarebbe ‘scoppiato il caos’, non è però noto cosa avrebbe fatto la ragazza per far squalificare lei e il fidanzato dal reality. Nelle scorse ore sono trapelate nuove indiscrezioni sulla presunta eliminazione della coppia da Temptation Island. A fornire maggiori dettagli ci ha pensato Deianira Marzano rivelando che la coppia in questione sarebbe quella formata da Tony e Jenny.

Queste le parole della nota esperta di gossip: “Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti…Lei è una lashmaker“. Il fatto che Jenny sia tornata sui social e sia tornata a lavorare lascia quindi pensare che non sia più impegnata con le riprende del programma. Sono davvero lei il fidanzato Tony la coppia che è stata squalificata da Temptation Island? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Coppia squalificata a Temptation Island: non ha rispettato il regolamento