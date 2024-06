Temptation Island, data e quinta coppia: cosa hanno detto Vittoria e Alex

Era stato reso noto che la nuova edizione di Temptation Island sarebbe andata in onda a fine giugno, nelle scorse ore però è stata svelata la data ufficiale. Il reality sbarcherà su Canale 5 da giovedì 27 maggio, anche quest’anno sarà condotto da Filippo Bisciglia e di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Alcune delle coppie che parteciperanno al reality dei sentimenti sono state già rese note, nelle scorse ore è stata annunciata la quinta coppia. Questa è formata da Vittoria e Alex, è stata lei a mettersi in contatto con la produzione del programma perché vuole delle risposte dal fidanzato. Soprattutto deve capire se vuole davvero stare con lei oppure no. La 34enne ha fatto sapere che stanno insieme da un anno e nove mesi, spesso però lui non la fa sentire inclusa nella sua vita.

Vittoria ha raccontato che il fidanzato non l’ha nemmeno invitata al suo compleanno perché doveva essere una festa tra uomini. Però ha poi scoperto che c’erano anche delle donne. Lui ha provato a difendersi dicendo che era un locale ed è normale che ci fossero delle ragazze, però non aveva organizzato lui la festa. Lei visibilmente infastidita ha replicato: “Si ma erano al tuo tavolo. Il fatto è che tu devi sempre avere ragione, ma io sono pronta ad andarmene.” Il loro amore sopravviverà a Temptation Island? Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprirlo.

