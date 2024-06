Jenny e Tony nel cast di Temptation Island: lui ha scritto ad altre donne

È stata annunciata ieri la seconda coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, si tratta di Jenny e Tony. Il programma inizierà a fine giungo, a contattare la redazione è stata lei. Nel video di presentazione la ragazza ha fatto sapere che ha 26 anni ed è fidanzata con Tony da cinque anni.

In merito al motivo che l’ha spinta a partecipare al reality dei sentimenti la 26enne ha rivelato che il fidanzato non le consente di vivere la sua vita. Lui fa il deejay ed è sempre circondato da molte donne, ha raccontato che tre ragazze avevano la chiave di casa sua quando si sono conosciuti. Una ragazza l’ha contattata e le ha mandato le foto della loro conversazione, ha infatti accusato Tony di aver scritto ad altre donne mentre stavano già insieme.

Tra le varie cose Jenny ha detto: “Lui ha scritto delle cose come ‘che bel c***tto’. Lui nega ed è un attore da Oscar“. Il ragazzo ha provato, in modo poco convincente, a smentire le accuse della fidanzata. Ridendo ha detto che lo fa sembrare un mostro ma non lo è. In merito alle chat con le altre ragazze ha detto: “No, non sono stato io. In quel caso infatti mi hanno hackerato il profilo“.



LEGGI ANCHE -> Matteo e Siria prima coppia di Temptation Island, parla lei: “Sono cambiata molto”