Alfonso Signorini asfalta Fedez: “Un minimo di coerenza, please”

Chiara Ferragni e Fedez continua a catturare l’attenzione del gossip, nelle scorse ore anche Alfonso Signorini ha detto la sua. Da settimane marito e moglie sono costantemente pedinati da paparazzi e giornalisti, curiosi di capire cosa stia succedendo davvero tra loro. Si è parlato addirittura di una strategia per distogliere l’attenzione dai problemi giudiziari dell’influencer, lei però ha più volte ribadito che non è così.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa Chiara Ferragni ha ripetuto che lei e Federico non si sono lasciati per strategia. Ha poi fatto sapere che in passato hanno già affrontato dei momenti di crisi, questa però è più forte di quelle che hanno superato e non sa se riusciranno a riconciliarsi anche questa volta. Intercettato per l’ennesima volta da un inviato di Pomeriggio Cinque Fedez ha chiesto un po’ di privacy e ci ha tenuto a precisare che della sua vita pubblica quello che vuole e nasconde ciò che vuole.

Le parole del rapper non sono affatto piaciute ad Alfonso Signorini, sul settimane Chi ha risposto ad un lettore dicendo che non crede che lo scandalo possa essere occultato da una falsa crisi di coppia. Ha poi aggiunto che bisognerebbe ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy che fino a questo momento non ha certo esitato ad esibire ogno scampolo della propria vita, privata e non, in pubblico. Ha poi concluso dicendo: “Un minimo di coerenza, please.”

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: le rivelazioni sullo scandalo e sull’addio a Fedez