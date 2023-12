Rebecca Staffelli asfalta Sara Ricci: “Atteggiamento da diva altezzosa”

Rebecca Staffella è l’opinionista social dell’attuale edizione del Grande Fratello, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Nelle scorse ore rispondendo ad alcune domande dei suoi follower sul suo profilo Instagram ha detto cosa pensa di Sara Ricci, approdata da qualche settimana nella casa più spiata d’Italia, e lo ha fatto senza peli sulla lingua.

Sono in molti a pensare che l’attrice si dia troppe arie, pensiero condiviso anche dall’opinionista. Riferendosi alla gieffina e ad una conversazione che ha avuto nei giorni scorsi con Letizia Petris ha detto di essere un po’ scioccata dal suo atteggiamento. Un atteggiamento che ha definito da diva, da superiore e altezzosa. A parer suo è poco elegante dire a qualcuno che lei è più famosa e che ha una carriera e un’immagine alle spalle che lei non ha e che quindi non può capire. Ha poi aggiunto: “Insomma, un po’ meno.”

Rebecca Staffelli ha continuato dicendo che nemmeno lei ha una carriera alle spalle ma se in futuro dovesse averla non si comporterebbe mai come Sara Ricci. Pensa inoltre che per i giovani non sia un bell’esempio sentirsi così al di sopra di tutti perché si ha una carriera nel mondo dello spettacolo.

