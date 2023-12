Giovanni Ciacci dopo il GF soffre di depressione: ha pensato anche al suicidio

Giovanni Ciacci ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, dove è stato squalificato perché accusato di aver bullizzato Marco Bellariva. Dopo l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia per lui è iniziato un periodo tremendo, non pensa di essere un bullo e non capisce come la gente che non lo conosce abbia potuto esprimere dei negativi giudizi sul suo conto.

In un’intervista rilasciata a Il Riformista ha svelato come sta dopo il reality, per lui non è un periodo affatto sereno, è stato un anno davvero difficile. Dopo il Grande Fratello Vip il suo telefono ha smesso di squillare, si è ritrovato da solo e nella sua mente sono apparsi i ‘mostri’. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano perché sta combattendo contro la depressione. Ha anche pensato al suicidio, in merito a ciò ha svelato: “Quando passando accanto ad una finestra ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico.”

Giovanni Ciacci ha parlato anche di Alfonso Signorini, ha fatto sapere di non averlo più sentito dopo il reality, da quel momento è rimasto solo. Amici e colleghi in un attimo sono spariti, in molti gli hanno rivolto dure parole e per lui è stato terribile. L’ex gieffino ha concluso dicendo che il mondo dello spettacolo è un circo romano dove si trova sempre una nuova vittima da sacrificare e da dare in pasto ai leoni.

LEGGI ANCHE -> Giovanni Ciacci nel cast del GF Vip: “Sono sieropositivo”