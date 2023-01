Kekko dei Modà sulla depressione: “Ho avuto un blocco fisico”

Tra i concorrenti della nuova edizione del Festival di Sanremo si esibirà sul palco dell’Ariston anche Kekko dei Modà con il brano ‘Lasciami’. Si tratta di una canzone autobiografica che parla della sua lotta contro la depressione che lo ha colpito negli ultimi anni. A causa del suo forte malessere aveva addirittura pensato di lasciare la musica, nonostante sia sempre stata la sua passione più grande.

Intervistato dal Corriere della Sera ha rivelato che tutto è iniziato ad aprile del 2021, un giorno dopo essersi svegliato non riusciva più a piegare le gambe. All’inizio aveva pensato ad un’influenza, dopo essere rimasto a letto per dieci giorni però temeva che potesse essere una degenerativa malattia. Un neurologo dopo averlo visitato gli diagnosticò la depressione. Il malessere è iniziato dopo aver avuto diversi attacchi di panico prima dei suoi concerti. A detta sua il cervello gli ha bloccato il fisico dopo aver accumulato troppo, ha poi continuato dicendo che la depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te.

In seguito al blocco fisico ha iniziato a curarsi, ha spiegato che i farmaci sono il veleno di cui parla nel brano che canterà a Sanremo. All’inizio si vergognava, ma con il tempo è tornato a vedere i lati positivi della vita. Kekko dei Modà non pensa ancora di essere del tutto guarito, ma ha trovato col tempo la forza di reagire. Ha rivelato che il tour dello scorso anno lo ha lasciato carico di adrenalina, ha poi concluso dicendo: “Mi ha fatto capire che se stai sul divano non guarisci. Questo mi ha dato il coraggio di affrontare il Festival.”

