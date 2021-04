Oscar 2021: 13 dettagli assurdi nei look delle star sul red carpet

Il tappeto rosso degli Oscar 2021 ha visto sfilare i protagonisti di questa edizione nella notte di domenica 25 aprile, ed è stato fantastico! C’erano molti look dai dettagli interessanti e potreste averne perso qualcuno. Nessun problema! Ecco alcuni piccoli dettagli dal red carpet di quest’anno.

Gli outfit dei protagonisti degli Oscar

L’abbigliamento portato da Dundas di H.E.R. era un cenno al look degli Oscar del 1985 di Prince. Inoltre, il cappuccio che le copriva il capo aveva ricamato il titolo della sua canzone candidata ‘Fight for You’.

Il look Valentino di Zendaya era invece ispirato a Cher. E non solo, indossava una collana Bulgari in diamanti del valore di 6 milioni di dollari.

L’abito di Travon Free era firmato Dolce & Gabbana, e aveva impressi i nomi delle persone uccise dalla polizia.

Erica Rivinoja, scrittrice di ‘Borat Subsequent Moviefilm’, portava come accessorio una pochette a forma di gamberetto.

Mentre la cantante Celeste Waite ha puntato su un cuore abbagliante come borsa.

Questlove sul red carpet si è presentato con un outfit total black, come dettaglio ha indossato delle Crocs dorate.

La regista vincitrice con il suo film ‘Nomadland’, Chloé Zhao, ha invece optato per delle comode scarpe da ginnastica.

E’ piaciuto l’outfit YSL di LaKeith Stanfield, probabilmente basato su un look donna della collezione Primavera 2021.

L’abito personalizzato di Vera Wang indossato da Andra Day era realizzato in metallo.

Viola Davis ha indossato un vestito con dettagli tagliati di Alexander McQueen. Per realizzare l’effetto, nell’era del distanziamento sociale, il designer ha provato circa 20 campioni e ha consultato la truccatrice di Viola.

Il dettaglio che ha colpito nel vestito di Maria Bakalova è la parte superiore, personalizzata con dei diamanti.

L’abito Versace di Colman Domingo presentava 4.500 preziosi cristalli Swarovski e lustrini, ci sono volute 150 ore di ricamo per ottenerlo.

Infine, Regina King era in Louis Vuitton e anche questo vestito aveva un numero record di cristalli Swarovski. Secondo Vogue erano esattamente 62.000 paillettes, 3.900 pietre chiare e scintillanti, 4.500 nei toni più scuri.