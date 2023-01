Alice Campello è da poco diventata mamma per la quarta volta, dando alla luce la piccola Bella, nata dalla sua bellissima storia d’amore con Alvaro Morata. Dopo il parto ci sono state delle complicazioni che hanno preoccupato non poco tutta la famiglia, ha anche rischiato di morire. A raccontare i dettagli di ciò che è successo in ospedale è stata lei stessa, ospite ieri di Silvia Toffanin a Verissimo.

La moglie del noto calciatore ha partorito con parto cesareo, sembrava essere andato tutto bene fin quando non si è sentita male. Aprendo la coperta ha subito notato un’emorragia enorme. Alla conduttrice ha raccontato di aver visto Alvaro Morata che sbiancava, dopodiché non ricorda più nulla. Per ben 12 ore non ha ripreso conoscenza, è finita anche in sala operatoria. Non appena si è svegliata le hanno spiegato cosa fosse successo e il grave rischio che ha corso. Tra le varie cose ha svelato: “Ho avuto 17 trasfusioni di sangue, un’emorragia che non si fermava più”. Ha poi raccontato che i medici non sono riusciti a fermare l’emorragia per molte ore, le hanno poi inserito un ‘palloncino’ nell’utero.

Alice Campello a Silvia Toffanin ha rivelato di aver rischiato di morire. I medici le hanno lasciato il palloncino fino alle 2 del pomeriggio del gioco seguente spiegandole che se l’emorragia non si fosse fermata avrebbero dovuto toglierle l’utero altrimenti sarebbe morta. Fortunatamente è andato tutto bene quando le hanno rimosso il palloncino. Ha poi raccontato che Alvaro e i suoi genitori per l’enorme spavento sono rimasti molto provati, a detta sua sono cose che ti toccano per tutta la vita.

