Gianluca Grignani torna a parlare di Sanremo: svela perché era gonfio

Lo scorso febbraio Gianluca Grignani è stato ospite al Festival di Sanremo 2022, dove ha duettato con il cantante Irama sul famoso palco dell’Ariston. In moltissimi hanno subito notato che era gonfio, sui social e sul web è stato per giorni al centro del gossip per via delle sue condizioni, le supposizioni sono state tante.

In un’intervista concessa a Il Messaggero il cantante è tornato a parlare della sua performance a Sanremo 2022, a detta sua dopo la sua ospitata si è parlato solo di lui, come se il vincitore della kermesse musicale fosse stato lui. Ha poi rivelato il perché del suo gonfiore, questo è ciò che ha dichiarato: “Hanno detto che ero gonfio: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce.”

Non solo Sanremo, Gianluca Grignani ha parlato anche della sua esibizione alla finale del Festivalbar ’95, nei mesi scorsi infatti sul web è tornato a circolare il video della sua disastrosa performance. Il cantante su tutte le furie abbandonò il palco. Il motivo? Aveva litigato prima con il pubblico e poi con uno dei cameramen. Nel corso dell’intervista ha spiegato che era piuttosto nervoso quando salì sul palco perché dietro le quinte Fiorello lo aveva provocato. Le cose peggiorarono quando scoprì che c’era il playback, in merito a ciò ha spiegato: “Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare. Mi infuriai.” Il cantante ha poi rivelato che tornerebbe volentieri a Sanremo durante la prossima edizione del festival, non come concorrente ma sempre in qualità di ospite.

