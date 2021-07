Claudia Mori: biografia, carriera, vita privata e il matrimonio con Celentano

Claudia Mori è uno dei volti più amati della televisione italiana. Bellissima e dai mille talenti, la sua carriera è costellata di successi. Attrice, cantante, produttrice discografica e televisiva, oggi è amministratrice delegata dell’etichetta discografica Clan Celentano. La storia d’amore con Adriano Celentano ha fatto sognare tutti i telespettatori: i due sono insieme da più di 50 anni e hanno 3 figli: Giacomo, Rosita e Rosalinda Celentano.

Claudia Mori: biografia

Claudia Mori, nome d’arte per Claudia Moroni, nasce a Roma il 12 febbraio 1944 (77 anni). Cresce insieme alla sorella Anna, cinque anni più grande di lei, in una famiglia di umili origini. Il padre è un attore e i soldi faticano ad arrivare: passano diversi momenti bui, in grande difficoltà economica. È il 1958 quando viene notata grazie a una foto pubblicata su una rivista e diviene la protagonista del film “Cerasella“. La carriera della giovane Claudia Mori esplode fin da subito: compare in moltissimi film negli anni 60′.

Proprio sul set di uno di questi film “Uno Strano Tipo“, con la regia di Lucio Fulci, nel 1963, avviene l’incontro con Adriano Celentano. Tra i due è amore a prima vista: lui lascia improvvisamente la fidanzata dell’epoca, Marilena Cantù, e inizia la storia d’amore tra Claudia e Adriano. Dopo un solo anno, una notte del 1964, i due si sposano in gran segreto della chiesa di San Francesco a Grosseto. La coppia resterà insieme fino a oggi, mettendo al mondo tre splendidi figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda Celentano.

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una coppia nella vita, ma anche nel lavoro: indimenticabili i duetti come “La coppia più bella del mondo” e “Chi non lavora non fa l’amore“, grazie al quale vinceranno il Festival di Sanremo. Il successo europeo per l’attrice e cantante arriva con il pezzo “Non succederà più” grazie al quale scala le vette delle classifiche.

