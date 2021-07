Francesca Verdini: chi è e cosa fa la fidanzata di Matteo Salvini

Francesca Verdini, classe 1993, è un’imprenditrice e produttrice italiana. Nota ai più per essere la figlia di Denis Verdini, esponente del partito politico Forza Italia, recentemente è balzata agli onori della cronaca per il fidanzamento con un importante personaggio politico. Si tratta di Matteo Salvini, il leader della Lega, con cui la ragazza convive dal 2020. Il loro incontro risale a due anni fa e la loro unione sembra essere indissolubile. Pochi giorni fa i paparazzi li hanno immortalati in uno scambio di effusioni in spiaggia. Matteo, infatti, ha raggiunto per qualche ora Francesca, che si trovava in vacanza con la famiglia in Versilia. Tra baci e brindisi, i due sembrano più innamorati che mai.

Francesca Verdini: biografia

Francesca Verdini è nata a Firenze il 27 luglio 1993. Il papà di Francesca è Denis Verdini, l’imprenditore ed esponente di Forza Italia, condannato di recente a 6 anni e mezzo di reclusione per per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Francesca ha una sorella più grande di nome Diletta, nata dal precedente matrimonio del banchiere fiorentino, e un fratello di nome Tommaso. Insieme a quest’ultimo gestisce il noto ristorante romano “PaStation“. Durante il lockdown si è laureata in Economia alla Luiss, Matteo Salvini, in quell’occasione, ha pubblicato una foto per congratularsi dell’importante traguardo. Recentemente ha coronato un sogno: ha fondato la casa di produzione “La Casa Rossa” e ha prodotto il film “Ghiaccio“.

L’incontro con Matteo Salvini

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono conosciuti quando lei era appena 26enne (lui 20 anni più grande). Il primo incontro è avvenuto a una cena tra amici: da allora non si sono più lasciati. In questi due anni di relazione hanno iniziato una convivenza e Francesca ha instaurato un ottimo rapporto con i figli del compagno, Federico e Myrta. In merito al matrimonio, Francesca ha dichiarato di voler attendere ancora un po’: “Ho 28 anni. Possiamo aspettare”.