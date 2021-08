Giacomo Celentano: chi è il figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori

Giacomo Celentano è il secondogenito di una delle coppie più amate d’Italia. Parliamo di Adriano Celentano e Claudia Mori, insieme da più di 50 anni. Giacomo ha due sorelle: Rosita e Rosalinda. Insieme compongono una grande famiglia in cui la somiglianza con i genitori si nota non solo nei tratti, ma anche nelle passioni. Giacomo, infatti, ha seguito il cammino del padre. È un cantante e musicista, ha pubblicato diversi album e ha partecipato a un’edizione del Festival della Canzone Italiana, Sanremo.

Giacomo Celentano biografia

Giacomo Celentano è nato il 29 novembre 1966. Secondogenito di Claudia Mori e Adriano Celentano, si è diplomato al liceo scientifico. Terminati gli studi si è avvicinato al mondo dello spettacolo giovanissimo. Aveva appena 20 anni quando ha pubblicato il suo primo album Dentro il bosco, con la collaborazione di Mario Lavezzi, il quale ha lavorato con grandi del calibro di Gianni Morandi. nel 2002 ha partecipato a Sanremo con il brano You and Me.

Lo stesso anno della partecipazione a Sanremo ha sposato la donna che gli stava accanto da quattro anni, Katia Cristiano. Il matrimonio tra i due perdura ancora oggi. Li unisce, tra le altre cose, una grande fede. In nome proprio della fede, i due hanno dichiarato un dettaglio sulla propria vita privata che ha destato un discreto stupore tra i fan. Il cantante e la moglie, infatti, nei quattro anni che hanno preceduto il matrimonio, hanno praticato la castità prematrimoniale.

La malattia

Giacomo Celentano ha raccontato in alcune interviste e in un libro dal titolo “I tempi di Maria” della malattia che lo ha colpito alcuni anni fa. L’uomo ha infatti sofferto di depressione. Con grande dolore l’uomo ha ricordato come questa malattia lo abbia allontanato dalla famiglia, facendolo sentire molto solo. Fortunatamente è riuscito a uscirne, grazie alla moglie, ai medici e alla grande fede.