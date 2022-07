Sanremo 2023, Amadeus annuncia il co-conduttore: è Gianni Morandi

Per il terzo anno consecutivo Amadeus vestirà i panni di conduttore al Festival di Sanremo 2023. Quest’anno però non sarà da solo sul palco, al suo fianco per tutte e cinque le serata, oltre agli importanti ospiti, ci sarà Gianni Morandi nel ruolo di co-conduttore. A rivelare la novità è stato proprio il conduttore ospite ieri, lunedì 11 luglio 2022, al Tg1 delle 20.00.

Questo è ciò che ha detto Amadeus: “Sono felice di annunciare il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Condurrà tutte e cinque le serate al mio fianco: è Gianni Morandi!”. Come mai ha voluto il cantante al suo fianco per le cinque serate della kermesse musicale? Il conduttore ha fatto sapere di averlo fatto per la sua energia, la sua forza e la sua contemporaneità, nonostante sia un artista che appartiene alla vecchia generazione riesce sempre a stare al passo coi tempi e a farsi amare anche dai giovani.

Al settimo cielo per la proposta ricevuta Gianni Morandi ha risposto ad Amadeus dicendo che la sua proposta lo ha prima sorpreso e poi entusiasmato. A detta sua in questi anni ha fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Con ironia ha poi continuato dicendo che nel 2023 avrà compiuto 60 anni e avrà bisogno di una persona giovane che gli dia una mano. Ha poi concluso dicendo: “Scherzo Ama: accetto con entusiasmo.”

