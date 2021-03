Sanremo 2021, Amadeus alla conferenza finale: “Uno dei festival più forti”

Si è conclusa sabato 6 marzo 2021 la 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus su Rai Uno, al primo posto si sono qualificati i Maneskin. Durante la conferenza stampa finale che si è svolta domenica il noto ed amato conduttore si è scagliato duramente contro i giornalisti. Ha chiesto scusa se la proclamazione è avvenuta dopo le 2, ci ha tenuto però a precisare che non è stata pensata per mancare di rispetto a loro. Ha poi aggiunto che se è stata percepita da loro come una mancanza di rispetto gli chiede scusa.

Amadeus ha continuato dicendo che il prossimo anno qualcuno farà la proclamazione un’ora prima e farà meglio. A parer suo, però, anche loro devono dimostrare lo stesso rispetto e onestà. Pensa che dovrebbero essere onesti con il pubblico ammettendo che quello di quest’anno è stato uno dei Festival di Sanremo più forti nella storia dei festival e lo dice anche in termini di ascolti.

Fiorello e Amadeus alla radio insieme? Ecco cosa ha detto il conduttore

Il direttore artistico di Sanremo 2021 parlando di Fiorello non ha escluso la possibilità in futuro di fare insieme qualcosa alla radio, è stato per loro il primo amore. Ci ha tenuto a far sapere di essere molto felice dei risultati che Radio2 ha conquistato al Festival. A detta sua hanno trasformato un fatto negativo, di un festival senza pubblico, in qualcosa di bello anche grazie alla presenza di Gino Cataldo, Andrea Delogu ed Ema Stokholma. Amadeus ha poi concluso dicendo: “L’ho voluta fortemente questa cosa e ha permesso a Rai Radio2 di fare un servizio impeccabile con risultati incredibili. Ringrazio tutta la squadra”.