Anna Dan: chi è e cosa fa nella vita la moglie di Gianni Morandi

Anna Dan è la moglie del noto cantante italiano Gianni Morandi. Nonostante la grande fama del marito, Anna conduce una vita distante dalle luci dello spettacolo. Riesce a mantenere questa discrezione da diversi anni. I due, infatti, stanno insieme dal 1994. La coppia ha anche un figlio, che ha seguito l’esempio del papà e ha abbracciato giovanissimo il mondo della musica: si tratta del rapper Tredici Pietro, seguitissimo dai giovani.

Anna Dan: biografia e vita privata della moglie di Gianni Morandi

Sulle origini di Anna Dan si sa molto poco. Probabilmente è nata e cresciuta nel bolognese, nella terra in cui, diversi anni dopo, avrebbe incontrato il futuro marito. Classe 1957, è del segno della Bilancia.

Anna è appassionata di fotografia e dirige un’azienda informatica.

L’amore tra Gianni Morandi e Anna Dan è scoppiato nel 1994 a Monghidoro: durante una partita di calcio, a bordo campo, i due si sono incontrati e mai più allontanati.

Dopo tre anni dall’inizio della relazione la coppia ha dato alla luce Pietro, rapper diventato famoso con pezzi come “Pizza e Fichi” o “Piccolo Pietro“.

Il matrimonio è stato celebrato il 10 Novembre 2004, senza grandi annunci televisivi, con una cerimonia molto intima.

Oggi Gianni e Anna vivono in una villa in campagna nei pressi di Bologna e sono molto legati. Lo si nota anche dai social: Anna è da sempre “dietro alla telecamera” per riprendere il marito nelle sue attività quotidiane. Negli ultimi anni, infatti, il profilo Instagram di Gianni Morandi è stato inondato di followers, per l’ironia dei suoi post e per le risposte brillanti ad alcuni commentatori.

Sempre su Instagram Gianni Morandi, in occasione del 25esimo anno di fidanzamento, ha postato una dedica nei confronti della moglie:

“19 Agosto. Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore. Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi, ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente“.

Leggi anche: Raffaella Carrà e la malattia nascosta: “Non voleva rovinare il ricordo che avevamo di lei”