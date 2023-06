Andrea Roncato contro i reality: “Vip? Gente mai vista”

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Andrea Roncato ha chiaramente detto di non essere interessato al mondo dei reality. Tra le varie cose ha rivelato che non gli piacciono nemmeno i salotti urlati in televisione, pensa che si urla quando non si ha nulla da dire con la speranza che ciò che si dice faccia più effetto e lui lo trova stupido.

L’attore sul piccolo schermo si reca volentieri da Serena Bortone per potersi raccontare, da Pierluigi Diaco per poter discutere di interessanti argomenti e a Controcorrente per prendere la difesa degli orsi. Ad un reality invece non accetterebbe mai di partecipare perché non gli interessano. A parer suo all’inizio si partecipava inconsapevoli di ciò che sarebbe successo, adesso invece i concorrenti vanno per fare i teatrini falsi o veri davanti alle telecamere. Ha poi aggiunto: “Inoltre, chiamiamo vip personaggi che non ho mai visto. In certi reality, poi, mandano persone conosciute solo perché hanno fatto altri reality.”

Andrea Roncato pensa che ai concorrenti bisognerebbe chiedere cosa sanno fare e non solo conoscere le loro storie e scoprire la loro sensibilità. Pensa che il problema sia il fatto che questo tipo di televisione insegna che per raggiungere il successo sia sufficiente farsi vedere. Lui crede invece che quello dovrebbe essere solo il punto di partenza e non quello di arrivo. Ha poi concluso dicendo che a poche settimane dopo la fine del reality nessuno più si ricorda di loro.

