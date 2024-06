Matteo e Siria prima coppia di Temptation Island, parla lei: “Sono cambiata molto”

Mancano tre settimana all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, ieri sera su Canale 5 è andato in onda lo spot che mostra la prima coppia che parteciperà al reality condotto da Filippo Bisciglia, si tratta di Matteo Vitali e Siria Pingo. Nel video di presentazione la ragazza, una splendida 22enne, ha rivelato di essere stata lei a contattare la redazione del programma.

La loro storia d’amore va avanti da sette anni, lei ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il fidanzato. Ha fatto sapere di essere cambiata molto negli ultimi anni, anche esteticamente. Fino a due anni fa pesava 130 kg, poi ne ha persi 85. Siria Pingo ha fatto sapere che adesso ha tanta voglia di divertirsi e di far vedere quello che è oggi. Il suo cambiamento è stato davvero radicale e vuole capire se quella che è oggi al fidanzato va bene.

Matto Vitali non sapeva che la fidanzata avesse contattato Temptation Island, ha confessato che all’inizio non voleva partecipare al programma, era sorpreso e non se lo aspettava perché pensa che tra loro va tutto bene. Ha poi ammesso di essere geloso perché adesso tutti la guardano, riuscirà a controllare la sua gelosia durante il loro percorso? Non ci resta che attendere la messa in onda del reality per scoprire cosa succederà tra loro.

