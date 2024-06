Giorgio Manetti lancia una frecciatina a Gemma: “È una figura retorica”

In passato è diventato noto grazie a Uomini e Donne, da anni non fa più parte del noto dating show ma gli piacerebbe vivere nuove esperienze televisive, stiamo parlando di Giorgio Manetti. Più volte ha fatto sapere che gli piacerebbe partecipare all’Isola dei famosi, ma non è l’unico programma che lo incuriosisce.

In una recente intervista concessa a Superguida Tv ha fatto sapere che sarebbe interessante partecipare a Tale e Quale Show, vorrebbe però interpretare degli artisti stranieri e non italiani. L’ex cavaliere del Trono Over tra le varie cose è tornato a parlare anche di Gemma Galgani, in passato la loro relazione è stata alquanto chiacchierata. Giorgio Manetti ha lanciato una pungente frecciatina alla dama, se a settembre tornerà a Uomini e Donne sarebbe la sua 16esima partecipazione, in merito a ciò ha detto: “Ormai si è invecchiata in quel programma, penso che sia diventata una figura retorica.”

Giorgio Manetti ci ha tenuto però a precisare che se a lei piace andare e a Maria De Filippi sta bene non ha nulla da dire. A differenza di molti altri che partecipano al noto dating show pensa che la sua immagine sia uscita vincente e pulita, crede anche di aver lasciato un bel ricordo.

