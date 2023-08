Amicizia finita tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari: cosa è successo tra loro

Nei giorni scorsi Giorgio Manetti si è scagliato contro Tina Cipollari dicendo chiaramente che farebbe bene Pier Silvio Berlusconi ad allontanarla da Uomini e Donne. Il motivo? Perché pensa che spesso il suo comportamento sia da maleducata e da bulla. Eppure le sue dichiarazioni hanno stupito non poco, perché fino a qualche tempo fa i due erano piuttosto amici.

Anche dopo la trasmissione di tanto in tanto si incontravano a Firenze, lui stesso in passato aveva parlato del loro rapporto dicendo che tra loro era nata una bellissima amicizia. Come mai i due sono oggi ai ferri corti? Sul suo profilo Instagram Tina Cipollari ha commentato le dure parole che l’ex cavaliere le ha riservato dicendo che la cosa che non sopporta di più è la non riconoscenza. Ha poi aggiunto che quello che può apprezzare di certe dichiarazioni è solo il coraggio.

A fare chiarezza sulla fine dell’amicizia tra la nota opinionista di Uomini e Donne e Giorgio Manetti ci ha pensato Amedeo Venza. Sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che il loro rapporto si è pian piano sgretolato e lui c’è rimasto male del fatto che la Cipollari non gli risponde più ai messaggi oppure risponde dopo giorni. A detta sua sarebbe per questo motivo che ha colto l’occasione per attaccarla.

