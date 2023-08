Giorgio Manetti contro Tina Cipollari: “Comportamento da bulla”

È sempre stato ottimo il rapporto tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, non solo ai tempi di Uomini e Donne ma anche dopo che lui abbandonò la trasmissione di Maria De Filippi. In passato più volte aveva rivelato che era nata tra loro una bella amicizia, spesso si vedevano quando lei andava a Firenze dal compagno.

Sembra però che il loro rapporto col tempo sia cambiato, l’ex cavaliere del Trono Over è stato molto duro nei confronti dell’opinionista in un’intervista concessa a TAG 24. Per settimane si è parlato di un presunto allontanamento di Tina Cipollari da Uomini e Donne, voce che però è stata poi smentita. Giorgio Manetti pensa però che sarebbe giusto se Pier Silvio Berlusconi la mandasse via a causa del suo atteggiamento. A detta sua nel programma ci sarebbe una rivoluzione in positivo perché in molti ne hanno abbastanza di vedere certe scena in televisione.

L’ex cavaliere ha poi continuato dicendo che quello di Tina Cipollari è un “comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale.” In molti continuano a chiedersi se lui tornerà a Uomini e Donne, in merito a ciò ha fatto sapere di non aver sentito nessuno della produzione in questi mesi, lui però non è interessato a tornare in trasmissione. Giorgio Manetti ha concluso dicendo che non darebbe per scontato un suo ritorno nel programma, però tutto può succedere.

