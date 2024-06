Coppia squalificata a Temptation Island: non ha rispettato il regolamento

Un vero e proprio colpo di scena a pochi giorni dalla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, reality condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia. Nelle scorse ore Novella 2000 ha fatto sapere che una delle sette coppie che faranno parte del cast del reality è stata squalificata. Sarebbe successo dopo soli cinque giorni di permanenza nel villaggio.

Di chi si tratta? Questo non è stato svelato, sembra però che la coppia sia stata squalificata perché non ha rispettato il regolamento. Sul settimanale si legge che una delle fidanzate era disperata dopo aver visto molti filmati del fidanzato, lui infatti si sarebbe avvicinato un po’ troppo ad una delle tentatrici facendo infuriare la fidanzata.

La ragazza ha subito chiesto il falò di confronto dopo ciò che ha visto nei filmati. Il fidanzato però avrebbe rifiutato ed è in quel momento che ‘è scoppiato il caos’. Il noto settimanale ci ha tenuto a ribadire che al momento si tratta solo di rumors dal momento che l’indiscrezione non proviene dai canali ufficiali di Temptation Island. Al momento non è nemmeno noto chi siano i protagonisti della vicenda. Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Luca e Gaia nel cast di Temptation Island, parla lei: “Mi ha tradito tre volte”