Luca e Gaia nel cast di Temptation Island, parla lei: “Mi ha tradito tre volte”

La sesta coppia che farà parte del cast della nuova edizione di Temptation Island è quella formata da Luca e Gaia. È stata lei a mettersi in contatto con la redazione del reality perché da quando stanno insieme il fidanzato l’ha già delusa molte volte. Nel video di presentazione ha fatto sapere che viene da Riccione e ha 24 anni, da un anno e otto mesi è legata sentimentalmente a Luca.

Ha scritto a Temptation Island perché durante la loro relazione il fidanzato l’ha già tradita tre volte, lei però è molto innamorati di lui ed è per questo che lo ha sempre perdonato. La 24enne ha continuato dicendo che anche Luca dice di amarla, perché dalle situazioni che accadono tra loro si verifica tutto il contrario. Dopo le parole di Gaia è intervenuto anche il fidanzato, pensa che sia giusto fare questo percorso per capire realmente se può essere una persona migliore, ha poi aggiunto: “In primis per lei e anche per rispetto dei sentimenti che proviamo.“

La storia d’amore di Gaia e Luca riuscirà a sopravvivere durante il loro percorso a Temptation Island? Tanti sono già i dubbi dei tantissimi fan del reality, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà.

