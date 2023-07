Attilio Romita allontanato da Mediaset: “Mi sento un po’ offeso”

Attilio Romita si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista concessa a Il Corriere del Mezzogiorno, dove ha parlato tra le altre cose del suo allontanamento da Mediaset. Il noto giornalista ha fatto sapere che dopo il Grande Fratello Vip non parteciperà ad altri reality, per l’Isola dei famosi non crede di avere né il fisico né l’età e a Temptation Island non parteciperebbe.

Gli sarebbe piaciuto vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma ha rivelato che non è stato possibile. Ha poi fatto sapere che in merito ai concorrenti della scorsa edizione Mediaset ha avuto indicazioni precise. Stando al parere dell’editore sarebbero concorrenti da dimenticare e da non invitare sulle reti Mediaset in nessun ruolo.

Attilio Romita crede che abbiano escluso qualunque loro ipotesi di collaborazione, lui ne prende atto però si sente “francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa.” Ha poi concluso dicendo che a parer suo la settima è stata un’edizione di grande successo.

