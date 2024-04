Carlo Conti nuovo conduttore di Sanremo? Parla lui: “Sono pronto a…”

Si continua a parlare della conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus, tra i papabili nomi è spuntato anche quello di Carlo Conti. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi lui stesso ha fatto sapere cosa ne pensa, lui in passato ha già condotto la famosa kermesse musicale e farebbe piacere a molti rivederlo in quelle vesti.

Il noto e stimato conduttore Rai ha condiviso il suo ragionamento, definito da lui semplice e chiaro. Quale? Ha rivelato che se la Rai dovesse chiedergli, oggi o in futuro, di condurre il Festival di Sanremo lui sarebbe pronto a mettersi seduto ad un tavolino. Per fare cosa? Queste le sue parole: “Per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante.”

A detta sua questo è quello a cui penserebbe prima di tutto. Ha poi continuato dicendo che negli ultimi anni sia lui che Amadeus e Baglioni hanno cercato di essere al passo con i tempi. Carlo Conti ci ha tenuto però a precisare che se dovesse rifiutare non lo direbbe mai per una forma di rispetto verso chi condurrà il festival per evitare di farlo sentire una seconda scelta.

LEGGI ANCHE -> Giorgio Panariello su Sanremo: “Non è il mio posto, non dormivo”