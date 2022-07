Guendalina Tavassi lavorerà in Turchia: su Ig spiega cosa farà

Nuovi progetti lavorativi per Guendalina Tavassi dopo la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ad ottobre l’ex naufraga si recherà in Turchia per il suo nuovo lavoro, a spiegare di cosa si tratta è stata proprio lei tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram.

Non è certo un segreto che la Tavassi abbia fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica, il nuovo lavora si basa proprio sugli interventi di chirurgia plastica e i vari ritocchini. Lavorerà in collaborazione con un’agenzia di turismo medicale che ha organizzato, per chi vuole sottoporsi a trattamenti estetici e di chirurgia plastica, dei viaggi in Turchia. Il suo ruolo sarà quello di accompagnatrice durante questi viaggi, su Instagram ha fatto sapere che non è un viaggio di turismo, anche se ci sarà il tempo anche per divertirsi insieme, a detta sua si tratta di una cosa seria.

Guendalina Tavassi ha spiegato che accompagnerà dei gruppi in Turchia per delle operazioni di qualsiasi tipo, come naso, glutei, trapianto dei capelli, addominoplastica e molto altro ancora. Ci ha tenuto a precisare che i medici sono italiani e sono i migliori al mondo. Rispetto all’Italia però i prezzi saranno più bassi perché il costo della vita lì è più basso. Il prossimo viaggio è previso per il 5 ottobre, ha poi concluso dicendo: “Io ci sarò a sostenervi e incoraggiarvi.”

LEGGI ANCHE -> Eva Henger torna a camminare dopo l’incidente: parla lei