Eva Henger torna a camminare dopo l’incidente: parla lei

Sono stati mesi davvero delicati e difficili per Eva Henger dopo il terribile incidente nel quale è rimasta coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti in Ungheria. La nota showgirl ha rischiato di morire, in seguito alle ferite riportate si è dovuta sottoporre a molti delicati interventi, per poi tornare a casa sulla sedie a rotelle.

Dopo un lungo e faticoso periodo di riabilitazione l’ex attrice a luci rosse è finalmente tornata a camminare, lo ha svelato lei stessa in un’intervista concessa a Novella 2000. Eva henger ha raccontato che il primo giorno senza carrozzina era stanchissima, le tremava anche la gamba sinistra, nonostante non sia rimasta coinvolta nell’incidente. Ha poi rivelato che se la notte non riesce a dormire fa gli esercizi di fisioterapia. Oltre che fisicamente ha subito un duro colpo anche dal punto di vista psicologico, si è infatti ritrovata a fare i conti con attacchi di ansia e di panico.

Eva Henger sta affrontando ciò che le è successo insieme alla sua splendida famiglia e può contare anche sull’affetto e il sostegno di moltissimi suoi amici. Lei stessa ha detto che sono davvero molte le persone che le vogliono bene, in molti sono andati a trovarla in ospedale e non se lo aspettava. Qualcuno che invece credeva più vicino si è allontanato, si aspettava infatti delle telefonate di conforto che però non sono arrivate, lei però non si lamenta. Alcuni personaggi molto noti del mondo dello spettacolo non l’hanno mai lasciata da sola, tra questi Nadia Rinaldi e Massimo Boldi. Nel corso dell’intervista ci ha tenuto a ringraziarli dicendo: “Ci tengo a ringraziare pubblicamente Massimo Boldi e Nadia Rinaldi: mi hanno dimostrato molto affetto. Che davvero è ricambiato.”

