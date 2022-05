San Giorgio su Legnano, bimba di 5 mesi resta chiusa in auto: salvata

La preoccupante vicenda si è svola nella mattinata di ieri, martedì 17 maggio 2022 a San Giorgio su Legnano, comune della città di Milano. Una bimba di soli cinque mesi è rimasta chiusa all’interno dell’auto sotto il sole. I fatti si sono svolti intorno alle 10, non appena la madre della piccola è scesa dal veicolo un malfunzionamento le ha impedito di aprire tutti gli sportelli dell’auto per prendere la figlia.

In preda alla preoccupazione e alla paura la donna ha subito allarmato una pattuglia dei Carabinieri che si trovava in zona in quel momento, gli agenti hanno quindi allarmato i Vigili del fuoco. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei pompieri a bordo dell’autopompa sul luogo in cui è avvenuta la vicenda, a San Giorgio su Legnano.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno subito rotto uno dei finestrini del veicolo e hanno tirato fuori la piccola di soli cinque mesi facendola tornare tra le braccia della madre. Sono stati attimi di grande preoccupazione e spavento, ma fortunatamente la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Non appena ha riabbracciato la sua bambina la donna ha tirato un grosso sospiro di sollievo e si è tranquillizzata.

