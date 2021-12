È successo nella serata di martedì 14 dicembre 2021 a Martina Franca, in provincia di Taranto, dove una donna anziana di 91 anni è rimasta per ore al freddo a causa di una brusca caduta. Ad aiutare quotidianamente la donna in casa una badante, i suoi figli vivono lontano da lei. Quando però è caduta era da sola in casa. La donna non rispondeva al citofono e nemmeno al telefono, preoccupati che le fosse accaduto qualcosa i carabinieri hanno quindi scavalcato il muretto di recinsione della sua abitazione per controllare se stesse bene.

Arrivati in giardino l’hanno trovata proprio lì, a terra, dopo essere caduta era rimasta per ore al freddo perché non riusciva a muoversi e nessuno aveva sentito le sue richieste di aiuto. La 91enne era caduta poco dopo che la badante era andata via. La sera il figlio aveva provato a chiamarla ma non ha risposto al telefono, quando non ha risposto nemmeno il mattino seguente si è preoccupato e ha allarmato le forze dell’ordine.

Quando gli agenti l’hanno trovata era molto spaventata e infreddolita, per fortuna però era cosciente. In attesa dell’arrivo dei soccorsi i carabinieri sono stati davvero amorevoli con la 91enne. Le hanno messo delle coperte addosso per riscaldarla, l’hanno rassicurata e le hanno tenuto per tutto il tempo la mano. Giunta in ospedale i medici le hanno riscontrato un inizio di ipotermia, fortunatamente è stata trovata in tempo e non è in pericolo di vita.

