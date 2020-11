Taranto, ubriaco picchia la compagna e bastona il figlio di lei: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a San Giorgio Jonico, comune in provincia di Taranto. Un uomo di 46 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, si è scagliato con violenza contro la compagna. L’ha colpita con forti pugni e calci. Il figlio della donna si è messo in mezzo ma ha aggredito anche lui. L’uomo era completamente ubriaco. In preda alla paura madre e figlio si sono rifugiati in camera da letto per sfuggire all’ira dell’uomo.

Il 46enne su tutte le furie ha provato in ogni modo a buttare giù la porta. Quando c’è riuscito è entrato in camera da letto e ha colpito il figlio della compagna con un bastone dopodiché è fuggito. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, tempestivo è stato l’intervento del personale del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa in provincia di Taranto, a San Giorgio Jonico.

Il figlio minorenne della vittima è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite. Intanto, i carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l’uomo. Gli agenti lo hanno trovato poco dopo, si era rifugiato in un appartamento di Crispiano. Il 46enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, violenze, minacce aggravate e percosse nei confronti della compagna e di lesioni gravissime ai danni del figlio maggiorenne della donna.