Tené Mane scomparsa da 40 giorni, parla il padre: “Aiutatemi a ritrovarla”

Il legale Tandoi ha riferito: “Abbiamo motivo di pensare che madre e figlia possano essere in pericolo, per questo abbiamo presentato denuncia di scomparsa, affinché si attivino tutti i canali possibili per le ricerche di Jacob e Tené.” Il padre della piccola di soli due anni e mezzo ha fatto sapere che pur di ritrovare e riabbraccia la figlia è disposto a percorrere ogni strada possibile. Ibrahima ha riferito che è la sua unica figlia e sente molto la sua mancanza. L’uomo spera che Tené Mane stia bene e che non le sia accaduto nulla di brutto.

