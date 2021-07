Si è svolto ieri l’addio a Chiara Gualzetti, la 15enne di Monteveglio, in provincia di Bologna, uccisa da un coetaneo. La giovane, che si era fidata del suo aguzzino, si era allontanata da casa per alcuni minuti, come aveva comunicato alla famiglia. Un ultimo saluto prima di essere barbaramente accoltellata dal suo killer.

L’addio a Chiara Gualzetti: il ricordo del padre

Il corpo di Chiara presenta ancora i segni delle coltellate. Condizioni che hanno costretto il padre a chiudere immediatamente la bara in cui si trovava durante la camera ardente. “Non sembrava nemmeno mia figlia. Lui ha infierito, non ha avuto nessuna pietà per quell’angelo inerme“, ha dichiarato l’uomo. Che ha poi proseguito: “Ho deciso di farla chiudere, di fare la camera ardente senza che nessuno potesse vedere in che stato è ridotta la mia bambina. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Chiara dovranno ricordarla com’era. E tutti gli altri non dovranno vederla diversa da come era realmente“. Uno strazio quello vissuto dai genitori, che non riescono a darsi pace per la fine della 15enne, ingannata da un suo coetaneo. Quel ragazzo che il padre di Chiara conosceva e che non credeva potesse arrivare a compiere un gesto simile.

Le condizioni del suo assassino

Durante la camera ardente è stato allestito anche un maxi schermo che trasmetteva, in sequenza, delle foto della ragazza. “Mia figlia era così, con una generosità innata“, ha detto il padre ai presenti. Una ragazza che, proprio qualche giorno prima di andare incontro alla morte, aveva scelto di donare parte dei suoi capelli a coloro che ne avevano bisogno. In quella mattina di giugno, si era allontanata con colui che oggi si trova in isolamento nel carcere minorile di Pratello. Il giovane, infatti, è accusato di omicidio premeditato. La sua confessione, secondo cui sarebbe stata una voce interna a guidarlo a compiere l’omicidio, non convince. Per questo motivo, verrà sottoposto a una perizia psichiatrica per accertarne anche le sue condizioni.

Leggi anche: Chiara Gualzetti, musica e abito medievale nella camera ardente: parla il padre